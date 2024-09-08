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İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

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Türkiye, Narin'in ölümüne ağlarken, sosyal medya sitesi İnci Sözlük bir skandala imza attı. Türkiye haritasını paylaşan İnci Sözlük, "Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?" diye sordu. Söz konusu paylaşıma vatandaşlar, "İnsanları birbirine düşürüyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu İnci Sözlük, Twitter'dan Türkiye haritasını paylaşıp, "Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?" diye sordu. Skandal paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar, "İnsanları birbirine düşürüyorsunuz." dedi.

İNCİ SÖZLÜK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün önce kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Türkiye gelen haberle yasa boğulurken, sosyal medya platformu İnci Sözlük skandal bir paylaşım yaptı.

"HANGİ ŞEHRİN İNSANINDAN UZAK DURULMALI"

İnci Sözlük, Twitter'dan Türkiye haritası paylaşıp, "Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?" diye sordu. Paylaşıma vatandaşlar, "Her şehrin iyi insanı da var kötüsü de. İnsanları birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz." diye tepki gösterdi.

İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

İşte paylaşıma gelen tepkilerden bazıları:

İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sosyal Medya Diyarbakır Türkiye 3-sayfa Güncel Bağlar

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Yorumlar (2)

şahabettin Ayyıldız:

Hem insanım diyeceksin hemde bu şekil paylaşım yapacaksın

3
1
yanıtYanıtla
Kadir Özer:

İyi insan memlektten cıkmaz egitmli ailenin verdigi iyi egitim ahlaklı olmayı ögreten ailelerden çıkar iyi insan

2
0
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