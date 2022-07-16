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İnatçı kedi, vatandaşları seferber etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnatçı kedi, vatandaşları seferber etti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yavru kedinin kaputta sıkıştığını düşünen vatandaşlar, kediyi kurtarmak için seferber oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yavru kedinin kaputta sıkıştığını düşünen vatandaşlar, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Dakikalarca dil dökülen kedi bulunduğu yerden çıkartılsa da tekrar arabaya çıktı.

Yavru kediler Düzce'de ekipleri harekete geçirmeye devam ediyor. Kaputa giren ve bulunduğu yerden çıkamayan yavru kedi bu sefer hem ekipleri hem de vatandaşları seferber etti. Araç sahibini telefon ile arayan vatandaşlar, sürücünün işte olduğunu ve sabah gelebileceğini söyleyince kediyi çeşitli yöntemler ile çıkartmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri de yavru kediyi çıkartmak için açtıkları kedi sesi ile birlikte kaputtan inen kedi, daha sonra kendisini almak isteyen vatandaşları görünce bu sefer tekere tırmandı. Seferber olan vatandaşlar, aracın altına yatsa da bir türlü kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. Vatandaşların 3 saatlik çalışmasına rağmen bulunduğu yerden çıkmayan yavru kedi için araç altına mama bırakıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Düzce kedi 3. Sayfa Haberler

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