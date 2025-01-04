İnanılmaz kurtuluşunun kahramanıyla buluştu

Bursa'da bir uzman çavuş ve iki sanığın hayatını kaybettiği Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki silahlı saldırı sonrası başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Bulut, günler sonra ayağa kalktı. Kendisini ameliyat eden Op. Dr. Ahmet Karaoğlu'nu taburcu olduktan sonra unutmayan Bulut, aynı karede fotoğraf paylaştı.

Bursa'da bir uzman çavuş ve iki sanığın hayatını kaybettiği Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki silahlı saldırı sonrası başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Bulut, saatler süren ameliyat sonrası hayata tutundu. Günlerce yoğun bakımda kalan Bulut, taburcu olurken, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini ameliyat eden, Op. Dr. Ahmet Karaoğlu'nu taburcu olduktan sonra unutmayan Bulut, fotoğraf çektirdi.

Olay, 13 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Bursa 6. Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşma salonunda tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından silahla vuruldu. Arbede esnasında kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düştü, arkadaşı Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı. - BURSA