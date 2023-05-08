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İmamoğlu provokasyonunda gözaltı sayısı 15'e ulaştı

3. Sayfa Haberleri

İmamoğlu provokasyonunda gözaltı sayısı 15'e ulaştı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'da yaptığı ve olaylar yüzünden yarım kalan programı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 19 kişiden 15'i gözaltına alındı.

İmamoğlu provokasyonunda gözaltı sayısı 15'e ulaştı

ERZURUM - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'da yaptığı ve olaylar yüzünden yarım kalan programı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 19 kişiden 15'i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçlerince olaylara karıştığı tespit edilen 19 kişiden 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Erzurum 3. Sayfa Haberler

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