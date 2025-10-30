İmamoğlu'nun Uygulamasında Veri Sızıntısı: 4 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Senin uygulaması üzerinden kullanıcıların verilerinin sızdırılması ve satılmasıyla ilgili 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL