İmamoğlu'nun Duruşması Ertelendi
Uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı paneldeki sözleri nedeniyle görülen davanın 2'inci celsesi gerçekleşti. İmamoğlu'nun avukatları için savunma süresi verilirken, duruşma 16 Temmuz'a ertelendi.
Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözler söylediği iddiasıyla görülen davanın 2'inci celsesinde, İmamoğlu'nun avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmedilerek duruşma 16 Temmuz'a erteledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa