Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusu, İstanbul 7. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi. Kararın gerekçesinde, ilk derece mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu belirtildi. Avukatlar, 30 gün içinde Danıştay'a temyiz başvurusu yapabilecek.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesine açtığı dava 23 Ocak 2026'da reddedilmişti. İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu da reddetti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrasında, "Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir" ifadelerine yer verildi. Gerekçede, İdare Mahkemesi kararının, usul ve hukuka uygun olduğu ve istinaf başvurusunun reddine karar verildiği açıklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, alınan karara karşı 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yoluna başvurulabilecek. - İSTANBUL

