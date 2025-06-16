İmamoğlu'nun Davası Ertelendi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı panelde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik tehdit içeren sözler verdiği iddiasıyla görülen davanın 2'inci celsesi, avukatların savunma yapabilmeleri için süre verilmesiyle 16 Temmuz'a ertelendi.

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözler söylediği iddiasıyla görülen davanın 2'inci celsesinde, İmamoğlu'nun avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmedilerek duruşma 16 Temmuz'a erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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