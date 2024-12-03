İmamoğlu'nda İki Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı

Aranan 2 hükümlü İmamoğlu polisinin takibi ile yakalandı

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki hükümlü yakalandı.

İmamoğlu polisi 2 Aralık günü kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polis bu çalışmalarda "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti veya sağlama" suçundan aranan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan Hacı Muhammet A. ve 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet N.'nin yerini tespit etti. Polis iki hükümlüyü yakalamak için adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında iki hükümlü de yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.