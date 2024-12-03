Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

 Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

İmamoğlu'nda İki Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Hacı Muhammet A. ve Mehmet N. adreslere yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Aranan 2 hükümlü İmamoğlu polisinin takibi ile yakalandı

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki hükümlü yakalandı.

İmamoğlu polisi 2 Aralık günü kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polis bu çalışmalarda "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti veya sağlama" suçundan aranan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan Hacı Muhammet A. ve 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet N.'nin yerini tespit etti. Polis iki hükümlüyü yakalamak için adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında iki hükümlü de yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İmamoğlu'nda İki Hükümlü Polis Tarafından Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
img

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
img

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü
img

Wanda'nın bütün kirli çamaşırlarını ortaya serdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı! Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak? Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.