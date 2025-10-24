İmamoğlu'na Bağlı Suç Örgütü Soruşturmasında 15 Gözaltı

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'darkweb'de satışa çıkartılması, "İBB Hanem" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması ve naylon fatura kesilmesiyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, "İstanbul Senin" isimli uygulama üzerinden 4.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'darkweb'de satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması tespitiyle ilgili programlarda yönetici ve İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlerde bulunan, örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan, firari örgüt yöneticisi Murat Güliibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerinde iştirak ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Toplam 15 şüpheli hakkında 'kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek', 'vergi usul kanuna muhalefet' ve 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne üye olmak' suçlarından sabah 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. - İSTANBUL