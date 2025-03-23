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İmamoğlu Liderliğindeki Suç Örgütüne Operasyon: 89 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütü nedeniyle 89 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli ağır suçlamalarla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden; 5 şüpheli "suç örgüt kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 84 şüpheli ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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