İmamın aracı kundaklandı, cami ve lojman zarar gördü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişi, cami imamının lojmanında bulunan otomobili benzin dökerek yaktı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, cami ve lojman da hasar gördü. Şüpheli gözaltına alındı.

İmamın aracını kundakladı, cami ve lojman da zarar gördü

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişi; cami imamının lojmanında bulunan otomobili benzin dökerek yaktı. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, cami ve lojman da hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Demirli mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda Yeni Cami imamı İ.İ.'nin kaldığı lojmanda bulunan otomobil; iddiaya göre M.B. tarafından benzin dökülerek yakıldı. Çıkan yangın vatandaşların da yardımıyla söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri; şüpheli M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.B.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mahalleli ise; gece saatlerinde bir ses duyduklarını ve arabanın yandığını gördükten sonra mahalleli ile birlikte yangını söndürdüklerini söyledi.