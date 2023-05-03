İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırarak,...
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İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa