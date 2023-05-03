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İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırarak,...

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırarak,...

3. Sayfa Haberleri

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gülşen 3. Sayfa Haberler

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