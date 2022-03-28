İmalathane ve 2 eve sıçrayan yangında korku dolu anlar yaşandı - Haberler

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İmalathane ve 2 eve sıçrayan yangında korku dolu anlar yaşandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İmalathane ve 2 eve sıçrayan yangında korku dolu anlar yaşandı

Denizli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişiğindeki leblebi imalathanesi ile bir eve daha sıçradı.

Denizli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişiğindeki leblebi imalathanesi ile bir eve daha sıçradı. Kentin bir çok noktasından gözüken ve korku dolu anlar yaşatan alevler, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. O esnada büyümeye devam eden alevler bitişiğinde bulunan leblebi imalathanesi ve ardından ise bir eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, yoğun duman altında söndürme çalışması başlattı. Evde ve işyerinde bulunan vatandaşları tahliye eden görevliler, geniş çaplı önlem aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını daha da büyümeden korku dolu bakışlar arasından kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının başladığı evde çalışma gerçekleştirdi.

Yangın için soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İmalathane ve 2 eve sıçrayan yangında korku dolu anlar yaşandı

İmalathane ve 2 eve sıçrayan yangında korku dolu anlar yaşandı

İmalathane ve 2 eve sıçrayan yangında korku dolu anlar yaşandı

İmalathane ve 2 eve sıçrayan yangında korku dolu anlar yaşandı

İmalathane ve 2 eve sıçrayan yangında korku dolu anlar yaşandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Pamukkale, Denizli, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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