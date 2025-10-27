İlyas Kasım Cinayeti Dosyası Yeniden Soruşturuluyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Yalnızçam köyünde 2012 yılında işlenen ve faili meçhul kalan İlyas Kasım cinayeti dosyası, yeni tanık beyanları üzerine yeniden soruşturmaya açıldı ve operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Yalnızçam köyünde 2012 yılında bakkalda işlenen ve 12 yıldır çözülemeyen İlyas Kasım cinayetine ilişkin dosya, yeni tanık beyanları üzerine yeniden soruşturmaya açıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen operasyonda, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen S.A., H.K. ve N.U. gözaltına alındı. Üç şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada cinayet şüphelisi S.A.'nın yanı sıra H.K. ve N.U. "yardım-yataklık" ve "silah temini" suçlamasıyla jandarmadaki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Yeni bilgiler soruşturmayı derinleştirdi

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hareket eden Jandarma ve JASAT ekipleri, cinayetin baş şüphelisi olduğu ileri sürülen S.A.'nın olay döneminde yaşadığı adreste detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramalarda bazı dijital materyaller ile çeşitli bulgulara el konuldu.

Para husumeti iddiası

2012 yılında İlyas Kasım'ın bakkalda vurularak öldürüldüğü olayın yeniden soruşturmaya açılmasının, son dönemde ortaya çıkan yeni tanık anlatımları ve bilgiler üzerine genişletildi. İddialara göre, maktul İlyas Kasım ile şüpheli S.A. arasında alacak verecek konusunda husumet bulunduğu ileri sürüldü.

Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürerken, soruşturmanın Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - ZONGULDAK