İlmek tuzakla avlanan avcılar cezadan kaçamadı 3. Sayfa Haberleri Sivas'ta ilmek tuzak adı verilen yöntemle avcılık yapan 3 şahsa toplamda 10 bin 281 TL para cezası kesildi. Sivas'ta ilmek tuzak adı verilen yöntemle avcılık yapan 3 şahsa toplamda 10 bin 281 TL para cezası kesildi. Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Kangal, Divriği ve Gürün ilçelerinde yapılan av koruma faaliyetlerinde esnasında 15 avcı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde belgesiz ve ilmek tuzakla avlanan 3 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan 3 avcıya toplamda 10 bin 281 TL para cezası kesildiği öğrenildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas 3. Sayfa Haberler

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