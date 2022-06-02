İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen 'hayali ihracat' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. - Haberler

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İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen 'hayali ihracat' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen 'hayali ihracat' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen 'hayali ihracat' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen 'hayali ihracat' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 1'i gümrük memuru 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yaparak devleti 400 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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