İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen 'hayali ihracat' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. - Haberler

İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen 'hayali ihracat' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
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İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen 'hayali ihracat' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen 'hayali ihracat' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 1'i gümrük memuru 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yaparak devleti 400 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor. - İSTANBUL
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