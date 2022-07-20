İlk hedef Ankara Kocatepe Camii'ydi, uzak olduğu için iptal edilip Reyhanlı'da patlatıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 2 patlamanın planlayıcısı olduğu iddia edilen ve tutuklanan Mehmet Gezer'in ifadesi ortaya çıktı.

Reyhanlı'daki belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. ABD'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Gezer, Hafız Esed'in sağ kolu olarak bilinen Mehmet Asaf'ın yeğeni aracılığıyla El Muhaberat'ın Lazkiye sorumlusu Albay Kifah Melhem ile görüşmeye başladığını söyledi.

"Ankara ve Konya'da keşif yapıldı"

Saldırıya ilişkin daha fazla bilgi almak için Albay Melhem ve 'Hoca' kod adlı Mihraç Ural ile görüşmeye devam ettiğini belirten Gezer, Ural'ın Lazkiye'deki evine gittiğinde Reyhanlı saldırısında kullanılan bombaları Suriye'den Hatay'a taşıyan sanık Yusuf Nazik ile tanıştığını söyleyerek, "El Muhaberat subayı Muhammed Ali beni bir kafeye götürdü. Reyhanlı saldırısında kullanılan kamyonet ile bombaların konulduğu depoyu kiralayan 'Şıh' kod adlı Nasır Eskiocak ile tanıştırdı. Buradaki şahıslar Türkiye'de planlanan saldırının nasıl yapılacağını konuştu. Bir gün sonra 'Hacı' kod adlı Muhammed Ali, Nasır Eskiocak, Yusuf Nazik ve ben buluştuk. Hacı, 'Çıkın keşif yapın' dedi. Konya ve Ankara'ya keşif yapılması için hemfikir olundu. Konya'nın seçilmesinin sebebi burasının Sünni inanca sahip dindar bir şehir olması, burada yapılacak eylemin hükümeti düşüreceğini düşünmeleridir. Yusuf Nazik ve Nasır Eskiocak, Türkiye'ye keşif yapmak için geçti ve 1-2 gün sonra Suriye'ye geri geldiler. Yusuf bana, Türkiye'de çektikleri fotoğrafları Hacı kod adlı Muhammed Ali'ye verdiklerini söyledi" dedi.

"İlk hedef Ankara Kocatepe Camii'ydi"

Suriye'deki patlayıcıların deniz yoluyla taşınması için 2 kişiyle anlaşıldığını söyleyen Gezer, "İlk hedef Konya ya da Ankara Kocatepe Camii'ydi, uzak olduğu için iptal edilip Reyhanlı'da patlatıldı. Hacı kod adlı Muhammed Ali'nin güvendiği muhaberat subayları Hıdır ve Abu Kerem de geldi. Patlayıcılar bunların aracındaydı. Bizi, Nişan İncekcikyan ve adamları ile Cengiz Sertel ve Ercan Bayat bekliyorlardı. Araçtakiler askeri el muhaberattan olduğu için uygulamaya takılmadık. Nişan İncekcikyan ve adamları patlayıcıları, Cengiz Sertel ve Ercan Bayat'ın getirdiği tekneye taşıdı. Akşam denize açılan teknede Yusuf Nazik, Cengiz Sertel ve Ercan Bayat vardı. Cengiz Sertel'in abisi ve Nasır Eskiocak'ın Türkiye tarafında tekneyi karşıladıklarını duydum. Bu şekilde 5-6 seferde toplam bin kilogram patlayıcıyı Türkiye'ye geçirdiler" ifadelerini kullandı.

'Yemek hazır' koduyla bomba patlatıldı

Ankara'nın ve Konya'nın uzak olmasından dolayı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde patlamanın gerçekleştirildiğine değinen Gezer, "Hacı, 'Ankara ve Konya'yı iptal et, Reyhanlı veya Cilvegözü eylemi yap' dedi. Bu şekilde anlaştılar, bu olay patlamadan 5 gün önce pazartesi gerçekleşti. Cuma akşama doğru Suriye Semra sahilinde Hıdır, Abu Kerem, Nişan İncecikyan, Yusuf Nazik, Muhammed Ali ve ben buluştuk. Nasır, 'Patlamayı haftaya cuma yapalım' dedi, Muhammed Ali kabul etmeyerek gidip yapmasını söyledi. Nasır da bir balıkçı ile Meydancık köyüne döndü. Buradan Harbiye tarafına geçti. Saldırının yapıldığı gün Yusuf, ben, Muhammed Ali, Hıdır ve Abu Kerem ile Kesep karakolunda bekliyorduk. Yusuf'a 'birinci ve ikinci araba' geçti diye telefon geldi. 25-30 dakika sonra 'yemek hazır' diye tekrar telefon geldi ve Hıdır telefon ile araçları patlattı. Patlamayı Kesep karakolundaki televizyondan takip ettik" beyanında bulundu.

Reyhanlı'daki terör saldırılarının planlamasının bütün aşamalarını ve bu süreçte kimlerin yer aldığını bütün detaylarıyla Türkiye'deki arkadaşları aracılığıyla ilgililere ilettiğini öne süren Gezer, patlamanın sorumlusu olmadığını ve suçsuz olduğunu iddia etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa