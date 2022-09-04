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İlk görev yerinde hayatını kaybeden Özge öğretmen toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

İlk görev yerinde hayatını kaybeden Özge öğretmen toprağa verildi Erzurum'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Özge öğretmen Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

İlk görev yerinde hayatını kaybeden Özge öğretmen toprağa verildi

Erzurum'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Özge öğretmen Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

ISPARTA Erzurum'un Hınıs ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Özge Kılıç (26), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kongur ilkokuluna ana sınıfı öğretmeni olarak atanan ve ilk görev yerine babası Hüseyin Kılıç ve ablası Gamze Akyol ile birlikte giderken geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Özge Kılıç'a memleketi Isparta'da cenaze töreni düzenlendi.

Isparta Bilali Habeşi Camii' de kılınan cenaze namazına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özge Kılıç'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde ailesi güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazı sonrası Özge Kılıç'ın cenazesinin Halife Sultan Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Özge Kılıç'ın, Trabzon'da özel üniversitenin çocuk gelişimi bölümünden mezun olduğu ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok - 3. Sayfa

Erzurum Isparta 3. Sayfa Haberler

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