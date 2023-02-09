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İlk depremzede kafilesi Manisa'ya ulaştı

3. Sayfa Haberleri

İlk depremzede kafilesi Manisa'ya ulaştı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından, bölgeden ayrılmak isteyen depremzedeleri taşıdığı ilk kafileyi Manisa'ya ulaştırdı.

İlk depremzede kafilesi Manisa'ya ulaştı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından, bölgeden ayrılmak isteyen depremzedeleri taşıdığı ilk kafileyi Manisa'ya ulaştırdı. AFAD koordinasyonu ile Kahramanmaraş ve Malatya'dan alınan depremzedeler, Manisa'da yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını sahaya yansıttı. Depremde arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak isteyen AFAD gönüllülerini deprem bölgesine ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin etkisiyle bölgeden ayrılmak isteyen depremzedelerin bulunduğu ilk kafileyi de Manisa'ya getirdi. Kafileyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Sorumlusu Ali Demir karşıladı. AFAD tarafından belirlenen güzergah üzerinde hareket eden Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, ilk depremzede kafilesini Manisa'ya ulaştırmış oldu. Manisa'ya gelen depremzedeler, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Manisa AFAD 3. Sayfa Haberler

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