İş adamlarının uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yapan çete çökertildi - Haberler

İş adamlarının uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yapan çete çökertildi

İZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş adamlarını ilişki bahanesiyle iş adamlarına tuzak kurup uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan çete, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay 27 Mayıs günü Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre B.E. adlı kadın, iş adamı Y.P. ile tanışıp, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek yedikten sonra Ödemiş'e döndü. Bu esnada B.E. adlı kadının verdiği suyu içen iş adamı Y.P.'nin kendisinden geçerek bayıldığı ve bilmediği bir banyoda çıplak bir vaziyette uyandığı öne sürüldü.

2 erkek fotoğraflarını çekip şantaj yapmış

Bilmediği bir evin banyosunda çıplak bir şekilde uyanan iş adamı Y.P. ise F.G. ve S.G. adlı iki erkeğin kendisinin fotoğraflarını çektiğini, şahısların kendisinden ev ve araba istediklerini söylediği iddia edildi. Olaydan 1 gün sonra ise F.G., Y.P.'yi telefonla arayarak, çektiği uygunsuz videoları yayınlayacağını söyledi ve kendisini bit pazarına çağırdı.

"Kocanı tabuta koyacağım"

Bir süre sonra çete arasında konudan dolayı anlaşmazlık çıkması üzerine, 29 Mayıs günü F.G. ve çete üyesi olduğu öne sürülen C.S.'nin tuzağa düşürdükleri iş adamı Y.P.'nin evine gittikleri, kapıyı Y.P.'nin eşi A.P.'nin açtığı ve F.G.'nin A.P.'ye "Kocanı tabuta koyacağım" diyerek darp ettiği öğrenildi. F.G.'nin kadını darp ve tehdit etmesinin ardından durum polis ekiplerine bildirildi.

Ödemiş polisi kıskıvrak yakaladı

Durumun kendilerine bildirilmesinin üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, çetenin izini sürerek, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Dedektif gibi iz süren polis ekipleri, F.G., S.G., F.G., A.Z., C.S., B.G. ve Y.Ç. adlı 7 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., S.G. ve F.G.tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.