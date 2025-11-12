Haberler

İliç Altın Madeni Davasında Yeni Gelişmeler

Güncelleme:
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelanın ardından 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 43 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararlarını açıkladı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin, 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S., Aykut A. ve Funda A. ile tutuklu sanıklardan Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları, müştekiler ve hayatını kaybeden madencilerin yakınları da hazır bulundu.

Firari sanıklar John H., Kenan Ö., Luis Q., Vınh Luu D L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, dava dosyasına eklenen 508 sayfalık yeni bilirkişi raporundaki tespitler üzerine sanıklardan savunmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklara rapora ilişkin savunma için ek süre verilmesini talep etti. Savcı, ayrıca sanıklardan Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik'in tutukluluk hallerinin devamına; Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Müşteki yakınları ve avukatları ise sanıkların tutukluluklarının devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 6 Ocak 2026 tarihine ertelendi. - ERZİNCAN

