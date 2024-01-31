Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda drift atan sürücüye yüksek para cezası ve sürücü belgesi el konuldu

Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde drift atan sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde F.B. isimli otomobil sürücüsü, drift atmaya başladı. Bunun üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince, drift atan otomobil sürücüsüne 32 bin 233 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca jandarma ekipleri, sürücünün 60 gün süreyle sürücü belgesini aldı. - KASTAMONU