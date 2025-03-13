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İlçeyi ayağa kaldıran görüntü! Belediye Başkanı özür dilemek zorunda kaldı

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Sancaktepe'de öldürülen köpeklerin belediyeye ait bir araçla ilçenin farklı noktalarında çöp konteynerine atıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Yaşanan bu durumdan dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde çöp konteynerlerinde ölü köpeklerin bulunması, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, konuyla ilgili açıklama yaparak sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

İlçeyi ayağa kaldıran görüntü! Belediye Başkanı özür dilemek zorunda kaldı

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Başka Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlçemizin çöp konteynırında ölü bulunancan dostlarımız ile ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemleri yapmak üzere ilgili kurullarımız titizlikle çalışmaktadır. Bu üzücü olayın haricinde hiç bir can dostumuz ilçemiz sınırları içinde kötü muamele görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaşanan bu durumdan dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

İlçeyi ayağa kaldıran görüntü! Belediye Başkanı özür dilemek zorunda kaldı

"ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAK"

Açıklamasının devamında ilçedeki köpek ölümlerinin titizlikle inceleneceğini belirten Başkan Yeğin, "Belediye sınırlarımızda hayatını kaybeden can dostlarımızın ölüm nedenleri titizlikle incelenecek, sonuçlar kamuoyu ile ivedilikle paylaşılacaktır. İhmali, kusuru veya kasti olanlar ile ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır. Hiçbir canlının yaşam hakkının, bir ihmale ya da kötü niyete kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Belediyemiz, yaşanan bu üzücü olayın takipçisi olacak ve sorumluların cezasız kalmaması için gerekli adımları atacaktır" ifadelerine yer verdi.

İlçeyi ayağa kaldıran görüntü! Belediye Başkanı özür dilemek zorunda kaldı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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