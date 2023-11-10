İlayda ve Ahmet Poluç Kardeşlerin Ailesi, Verilen Cezaya Tepki Gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 10 ay önce öldürülen İlayda ve Ahmet Poluç kardeşlerin ailesi, mahkemenin sanığa verdiği 42 yıl cezayı az bularak karara tepki gösterdi. Ayşenur Alhan, "Tahrik indirimi uygulandı fakat biz bunu doğru bulmuyoruz çünkü herhangi bir tahrik söz konusu değil. Soner Poluç, abim ve ablam traktöre gübre yükleyip tarlaya giderken, traktör üstündeyken arkalarından ateş etti. Ablam ve abimin herhangi bir tahrik edecek zaten pozisyonu bile yoktu. Bununla ilgili hukuki bütün itirazlarımızı elimizden geldiğince yapacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karakütük köyünde 24 Ocak 2023 tarihinde İlayda ve ağabeyi Ahmet Poluç'un öldürülmesi olayı ile ilgili Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması dün yapıldı. Mahkeme sanığa toplamda 42 yıl hapis cezası verdi. Kız kardeş Ayşenur Alhan verilen cezayı az bularak sanık için yapılan tahrik indirimine tepki gösterdi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Avukat Muhammet Doğan şunları söyledi:

"2023 yılının ocak ayında meydana gelen bir cinayet davasında karar verildi. Soner Poluç'un müvekkilimin kardeşlerini öldürmesi sebebiyle yapılan yargılama sonucunda, Kadirli Ağır ceza Mahkemesi'nce 42 yıl hapis cezasıyla sanığın cezalandırılmasına karar verildi. Ancak biz bu kararı yetersiz ve eksik gördüğümüz için bir üst mahkemeye taşıyacağız. Karara itiraz edeceğiz. Bundan sonra dosyamız bölge adliye mahkemesinde ve akabinde Yargıtay'da tekrar incelenecek. Mahkemece verilen kararı hukuki bazı yönden eksik değerlendirilmesi sebebiyle doğru bulmuyoruz. Savcılık makamı mütalaasında 1 müebbet hapis cezasıyla sanığın cezalandırılmasını, 1 adette ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkemece TCK 29. maddesinin alt sınırdan uygulanması suretiyle cezada indirime gidildi. Sanığa TCK 29. maddesinde öngörülen tahrik indirimi uygulandı. Toplam olarak 42 yıl ceza verildi. Ayrıca Ağır Ceza Mahkemesi TCK 62. maddesinde vücut bulan iyi hal indirimini uygulamadı. Netice itibarıyla 42 yıl hapis cezası sanık tarafından alındı."

"TAHRİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ayşenur Alhan ise şunları söyledi:

"Karar verildi olayla ilgili. Tahrik indirimi uygulandı fakat biz bunu doğru bulmuyoruz çünkü herhangi bir tahrik söz konusu değil. Soner Poluç, abim ve ablam traktöre gübre yükleyip tarlaya giderken, traktör üstündeyken arkalarından ateş etti. Ablam ve abimin herhangi bir tahrik edecek zaten pozisyonu bile yoktu. Bununla ilgili hukuki bütün itirazlarımızı elimizden geldiğince yapacağız. Dosyayı avukatımızla birlikte sürekli istişaresini yapıyoruz. Bu kararı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bütün yönleriyle soruşturulması,olayda ismi geçen herkesin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi elzemdir bu konuda. Yoldan bu şekilde gelirlerken abim ve ablam, oraya saklanarak, zaten kurşunların geliş açısından bunu biz anlıyoruz. Net bir şekilde arkalarından sıkıyor. Tahrik olmadığı gibi, Soner Poluç, bu olayın sonucunda sırf cezadan bu indirimi alabilmek için öyle küçük düşürücü iddialar ortaya atıyor ki, şaşkınlıkla izliyorum. Bir kadın olarak, onurlu ve şerefli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten çok şaşkınım."

Diğer kardeş Hatice Poluç, "Gözümün önünde ablam ve abimi katletti. 'Seni öldürürüm' diyerek bana silah doğrulttu ben kendimi zor kurtardım. 42 yıl verildi, ben bu cezayı az buluyorum. Onun müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet almasını isterim. İki kardeşimin ikisini de gözün önünde öldürdü çünkü" dedi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2023 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyü Palalar Mahallesi'nde İlayda ve ağabeyi Ahmet Poluç, yaşadıkları evin önünde traktörle tarlaya giderken, kuzenleri Soner Poluç'un silah ve bıçakla saldırısına uğramıştı. Ahmet Poluç olay yerinde, ağır yaralanan İlayda Poluç ise 5 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.