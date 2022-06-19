İlanda gördüğü cep telefonunu eşine gösterme bahanesiyle alıp ortadan kayboldu - Haberler

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İlanda gördüğü cep telefonunu eşine gösterme bahanesiyle alıp ortadan kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İlanda gördüğü cep telefonunu eşine gösterme bahanesiyle alıp ortadan kayboldu

Antalya'da bir alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkartılan cep telefonunu, eşine göstereceği bahanesiyle alıp ortadan kaybolan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da bir alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkartılan cep telefonunu, eşine göstereceği bahanesiyle alıp ortadan kaybolan şüpheli gözaltına alındı.

Cep telefonunu satmak için alışveriş sitesine ilan verdiğini ancak parasını alamadığı gerekçesiyle şikayetçi olan A.G.O. isimli vatandaş, koyduğu ilan üzerine telefonu almak için bir kişinin kendisi ile irtibata geçtiğini ve şahıs ile buluştuklarını, şahsın ödeme yapmadan cep telefonunu alarak eşine göstereceğim bahanesiyle yanından uzaklaştığını, bir daha geri gelmediğini söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisinin 26 ayrı suçtan aranan Abdurrahman B. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Abdurrahman B. yakalanarak gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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