İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk İlaç Yuttu

İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk İlaç Yuttu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzdolabındaki ilaçları şeker zannedip yutan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzdolabındaki ilaçları şeker zannedip yutan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı sokakta bulunan evde meydana geldi. 2 yaşındaki Muhammet Ç., mutfakta buzdolabında bulunan ilaçları şeker zannedip yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan küçük çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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