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İlaçlar Sebebiyle Fenalaşan Genç Hastaneye Kaldırıldı

İlaçlar Sebebiyle Fenalaşan Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman'da H.T. isimli genç, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı çok sayıda ilaçtan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da bir genç rahatsızlığı sebebiyle kullandığı çok sayıda ilaçtan dolayı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Sümer Meydanı yakınlarında H.T. isimli genç, aldığı çok sayıda ilaçtan dolayı fenalaştı. Rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan fenalaşan H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan H.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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