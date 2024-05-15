İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık toplantısı yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Emirdağ'da okul kurum müdürleri ile yaptığı LGS ve YKS sınavlarına hazırlık ve süreç değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "LGS ve YKS sınavlarına çok kısa bir süre kaldı. Öğrencilerimiz eğitim öğretim süreçleri boyunca gece gündüz demeden hazırlandıkları bu sınavların sonucunda hedefledikleri lise ve üniversite hayallerine ulaşmak için tüm donanımlarını yansıtacaklar" dedi.

Sünnetci, Emirdağ'da okul kurum müdürleri ile yaptığı LGS ve YKS sınavlarına hazırlık ve süreç değerlendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz ve Şube Müdürü Hayati Duman ile birlikte katıldı. Toplantıda konuşan Sünnetci, "LGS ve YKS sınavlarına çok kısa bir süre kaldı. Öğrencilerimiz eğitim öğretim süreçleri boyunca gece gündüz demeden hazırlandıkları bu sınavların sonucunda hedefledikleri lise ve üniversite hayallerine ulaşmak için tüm donanımlarını yansıtacaklar. Bizlere düşen görev onların yanında yürüyerek, hayallerini kurdukları ve hedefledikleri eğitim hayatlarında yalnız bırakmamaktır. Gerekli tüm rehberlik ve yönlendirmelerimizi yaparak süreci doğru yönetmeliyiz. Çünkü bizler öğrencilerimizin hedefleri ve hayallerinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Bunu da sahada hep birlikte yapacağız" dedi.

Toplantı, okullarda devam eden LGS ve YKS hazırlık süreçlerinin tek tek değerlendirilmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR