İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı yapıldı.

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Mehmet Makas'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve ilçe kaymakamları katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak ve 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesini sağlamak için il genelinde alınan/alınacak tedbirler ile yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Daha sonra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve İl Özel İdaresi yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen Kaymakamlar Toplantısında ise, ilçelerde devam eden çalışmalar ile yapılacak ve planlanan çalışmalar görüşüldü. - ERZİNCAN