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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

3. Sayfa Haberleri

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Bilecik'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızlkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızlkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilçe kaymakamları katılım sağladı. Düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Valiliği Jandarma Bilecik 3. Sayfa Haberler

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