İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu 3. Sayfa Haberleri İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylelikle, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 75'e yükseldi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Haberler

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