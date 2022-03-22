İklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı

ADANA (İHA) - Adana'da iklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştirilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kök skunk bitkisi ve 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden F.S. isimli şahsın iş yerinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, F.S.'ye ait işyerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenleyerek arama yaptı. İşyerinde yapılan aramada depoya iklimlendirme sistemi yapılarak saksılar içerisine ekilmiş vaziyette 303 kök skunk bitkisi, yaklaşık 100 gram kubar esrar, 3 dijital termometre, 1 kenevir bitkisi kurutma aparatı ve 3 oda için yapılmış iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa