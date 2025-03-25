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İkiz Plaka İle Yolcu Taşırken Yakalandı: 55 Bin TL Cezaya Çarptırıldı

İkiz Plaka İle Yolcu Taşırken Yakalandı: 55 Bin TL Cezaya Çarptırıldı
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Afyonkarahisar'da ikiz plaka ile yolcu taşıyan dolmuş, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Trafikten men edilmiş bir araca başka bir plaka takan araç sahibine toplamda 55 bin 569 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'a ikiz plaka ile yolcu taşımacılığı yapan dolmuş polisin dikkati sayesinde yakalanırken, trafikten men edildiği tespit edilen ancak bir başka aracın plakasını takarak yolcu taşıyan araç sahibine toplamda 55 bin 569 TL para cezası kesildi.

Olay kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan denetimde 03 M 0 plakalı aracın aynı anda 2 farklı yerde olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekiplerce araçlardan bir tanesi çarşı merkezinde durduruldu. Yapılan şase kontrolünde durdurulan aracın trafikten çekili, men edilmiş bir araç olduğu, üzerinde takılı bulunan 03 M 0 plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi. Aynı plaka ile trafikte seyreden başka bir araç daha olduğu ve her iki aracın da A.S., isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Bir plakayla trafikte 2 farklı araç kullanan araç sahibi hakkında ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatılırken, aynı zamanda araç sahibine toplamda 55 bin 569 TL para cezası kesildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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