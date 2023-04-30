İkinci saza hayır diyemedi

Denizli'de bıraktığı sazını mekandan almaya giden vatandaş, dalgın olan esnafın uzattığı bir diğer sazı daha alarak kayıplara karıştı.

Denizli'de bıraktığı sazını mekandan almaya giden vatandaş, dalgın olan esnafın uzattığı bir diğer sazı daha alarak kayıplara karıştı. Ekipler sazı çalan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen vatandaş, bir mekana bıraktığı sazını almak için geri gitti. Burada kendi sazını aldıktan sonra dalgın olan esnafın uzattığı ve M.E.A.'ya ait olan sazı da alan vatandaş, iki sazla birlikte kayıplara karıştı. Mekana gittiğinde sazını göremeyen M.E.A., izlediği kamera görüntüleri sonrası bir vatandaşın kendi sazını da alıp uzaklaştığını gördü. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, izlediği kamera görüntüleri sonrası şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Duruma anlam veremediğini söyleyen M.E.A., "Tanımadığım biri hem kendi sazını, hemde benim sazımı alıp götürüyor. Burada arkadaşımız dalgın olduğu için yanlışlıkla benim sazımı da uzatmış ve oda hiçbir şey olmamış gibi almış. İnşallah kısa sürede geri getirir, benim malımı resmen çaldı, benim için manevi olarak değeri çoktu" dedi. - DENİZLİ