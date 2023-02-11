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İkinci kattan atladı, enkazın altında kalmaktan kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

İkinci kattan atladı, enkazın altında kalmaktan kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme Mardin'de yakalanan vatandaş ikinci kattan atlayarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme Mardin'de yakalanan vatandaş ikinci kattan atlayarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Musa Batıran, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde hükümet konağında yakalandı. Deprem anında duvarların yıkıldığına şahit olan Batıran canını kurtarmak için ikinci kattan atladı. İkinci kattan atlayan Batıran, hükümet konağının yanında bulunan kar yığınının üzerine düşerek yaşama tutundu. Depremin etkisi ile yıkılan hükümet konağından düşen bir duvar parçası Batıran'ın ayağını yaraladı. Yaralanan Batıran, Malatya'da kurulan sahra hastanesinde ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine geldi. Hastanede doktor ve sağlık personellerinin ilgisinin çok fazla olduğunu belirten Batıran, tüm Türkiye'nin bir daha böyle durum yaşamamasını istediğini belirtti.

"Duvarlar çökünce ikinci kattan kar birikintisinin üzerine atladım"

Deprem anında bulunduğu hükümet konağında ikinci kattan atlayarak kurtulduğunu belirten Musa Batıran, "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, bunun korkusunu, acısını yaşayan bilir. Depreme Malatya Doğanşehir'de hükümet konağında yakalandım. Deprem olduğu anda duvarlar çökmeye başladı, duvarlar çökünce ikinci kattan kar birikintisinin üzerine atladım. Konak yıkılırken duvar ayağıma denk geldi ve yaralandım. O an binalar yıkılıyor insanlar telaş içerisinde kaçıyordu. Sürünerek ve eşimin de yardımıyla oradan uzaklaştım. Yollar kapalıydı ve telefonlar çekmiyordu. Hastaneye gittik, hastanenin yıkılmasından dolayı sahra hastaneleri kurulmuştu orada geçici olarak sargı yaptılar. Sabah kendi imkanlarımızla Mardin Devlet Hastanesine geldik. Buradaki hastanede bizimle çok iyi ilgilendiler. Buradan çok memnunuz bizimle aşırı derece çok ilgileniyorlar. Enkaz altında kalanların bir an önce çıkarılması için dua ediyorum. Allah kimsenin başına getirmesin böyle bir durumu" dedi. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hükümet Deprem Mardin 3. Sayfa Haberler

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