İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi
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İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası merkez üssü olan Elbistan'daki son durum gözler önüne serildi.
İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası merkez üssü olan Elbistan'daki son durum gözler önüne serildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa