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İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası merkez üssü olan Elbistan'daki son durum gözler önüne serildi.

İkinci büyük deprem sonrası Elbistan'daki son durum böyle görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası merkez üssü olan Elbistan'daki son durum gözler önüne serildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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