İki Yıl Önce Sakat Bırakan Husumetli Tabancayla Vuruldu

İki Yıl Önce Sakat Bırakan Husumetli Tabancayla Vuruldu
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Kırıkkale'de, iki yıl önce pompalı tüfekle bacaklarından sakat bırakan husumetli, bu kez tabancayla ağır yaralandı. Olayın şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Tabancayla husumetlisini ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir kişi, iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle bacaklarından sakat bırakan husumetlisini tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden şahıs ağır yaralanırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile arasında geçmişe dayalı husumet bulunan H.M., buluşma sırasında çıkan tartışmada tabancasını çekerek ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden M.Ö., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.M.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, H.M.'nin olaydan bir süre önce M.Ö. tarafından tehdit ve hakarete uğradığı, çıkan tartışmanın bu nedenle silahlı kavgaya dönüştüğü ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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