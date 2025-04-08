Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Kısıtlama kısa sürdü! Tepkilerin ardından 24 saatte geri adım atıldı

İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 18 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 18 işçi yaralandı. Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolunda meydana geldi.

Servis araçları çarpıştı: 18 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 işçi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- Çorlu Yolu Veliköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, OSB istikametinden çıkan K.B. idaresindeki 59 S 2100 plakalı servis minibüsü ile Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan C.A. yönetimindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi ışıklarda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki minibüs de savrulurken, çok sayıda işçi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleriyle itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçileri sıkıştıkları yerden kurtarırken 112 ekipleri de olay yerinde ilk müdahalesini yapmasının ardından hastaneye sevk etti. 18 işçi yaralanarak ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, başlatılan incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.