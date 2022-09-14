İki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi D-100 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 01 BNT 58 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halindeyken N.G. idaresindeki 41 AKS 015 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.G yönetimindeki araç bariyerlere girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hafif yaralı kadın sürücü N.G.yi ambulansa alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Ankara 3. Sayfa Haberler

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