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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşanırken, araçlarda sıkışan yaralıları sağlık ekipleri ile vatandaşlar kurtardı.

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

MALATYA - Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşanırken, araçlarda sıkışan yaralıları sağlık ekipleri ile vatandaşlar kurtardı.

Kaza, 19.00 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Gölet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. K. sevk idaresindeki 44 ADA 554 plaka Honda marka otomobil ile S.G. yönetimindeki 44 EH 450 plakalı Tofaş marka araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte E.K.,S.K.,E.K.,H.G.,S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçlarda sıkışan yaralılar sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Malatya Tragger 3. Sayfa Haberler

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