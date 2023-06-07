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İki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu

İki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta iki otomobilin otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Zonguldak'ta iki otomobilin otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza sabah saatlerinde Soğuksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan 68 AAY 083 plakalı otomobil, 67 AN 900 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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