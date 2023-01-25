İki otomobilin çarpıştığı kazada faciadan dönüldü 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Otomobillerden birinin savrulduğu kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Caddesi üzerinden Çerkezköy istikametine seyreden Tayfun K. idaresindeki 59 UE 207 plakalı otomobile Filiz K. idaresindeki 59 RK 346 plakalı otomobil çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Çarpmanın etkisiyle Tayfun K. idaresindeki 59 UE 207 plakalı otomobil yeşil alana savrulurken, kaza esnasında yeşil alanda ve kaldırımda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Caddesi Tekirdağ Saray 3. Sayfa Haberler

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