İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

MALATYA Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. T. idaresindeki 44 AEB 825 plakalı Hyundai marka otomobil ile M. G. yönetimindeki 59 ABP 560 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.G., S.K.,S.G.,G.G.,A.G. ile Y.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.