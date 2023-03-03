İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

DÜZCE Düzce'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Hal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan İdris A. idaresindeki 81 GB 963 plakalı Peugeot marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Fahri A. hakimiyetindeki 34 EM 0140 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da bulunan Tuğba A., Gamze A., Hülya B. ve Hacer A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.