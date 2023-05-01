İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi İmamefendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EK 7406 ile 23 ADB 188 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada her iki aracında sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.