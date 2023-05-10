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İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesin Ahmetpaşa beldesi girişinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 03 AB 956 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı esnada N.D., yönetimindeki 48 FJ 788 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan H.Ö., A.Ö. (23), K.E.Ö. (3), N.D., A.D.S., S.S. (23), A.S. (29), S.D. (6), E.D. (52), Y.K.S.'yi (3) ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı ise adeta görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde iki otomobilin hızla çarpışması ve ardından yaralıların araç içerisinde çıkmaya çalışması yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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