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İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: Bebek yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda, iki otomobilin çarpışmasıyla 1,5 yaşındaki bir bebek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: Bebek yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştığı kazada 1,5 yaşındaki bebek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza Serik ilçesi, Merkez Mahallesi, Burmahancı Caddesinde meydana geldi. Havva K.'nın kullandığı 07 MAM 11 plakalı otomobil ile Alper D.'nın kullandığı 07 BCH 277 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerin ve yara almadığı kazada yaralanan 1.5 yaşında ki Aras E. D., başından darbe aldığı için kontrol amaçlı annesinin kucağında ambulansa götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Mahalle halkı çok sık kaza meydana gelen kavşak için sinyalizasyon lambasının konulmasını isterken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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