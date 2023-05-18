İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen ve bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfeler istikametine doğru seyir halinde olan K.İ. idaresindeki 54 AAK 459 plakalı Honda marka otomobil ile A.K. idaresindeki 54 AV 397 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin dönüş yaptığı esnada, aynı yönde seyir eden diğer otomobilin çarpması ve otomobillerin sürüklenmesi yer alıyor. Çarpışmanın etkisi ile 54 AV 397 plakalı otomobilin tekerleğinin yerinden fırlaması da dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA