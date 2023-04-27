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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı Kastamonu'da iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İstanbul karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan S. idaresindeki 37 ACE 391 plakalı otomobil ile Muzaffer K. yönetimindeki 37 PB 300 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Kenan S. ve Muzaffer K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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